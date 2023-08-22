Зеленский обсудил с премьером Хорватии экспорт зерна через порты страны

Зеленский обсудил с премьером Хорватии экспорт зерна через порты на Дунае

Президент Украины Владимир Зеленский обсудил с премьер-министром Хорватии Андреем Пленковичем экспорт зерна через порты страны на Дунае. Об этом он сообщил в своем Telegram-канале.

«Новый пакет мер по поддержке обороны. Экспорт зерна, особенно через порты Хорватии на Дунае и Адриатике», — прокомментировал украинский лидер встречу с Пленковичем.

Кроме того, Зеленский провел переговоры с премьер-министром Северной Македонии Димитаром Ковачевским. Президент Украины поблагодарил государство за политическую и военную поддержку, а также подготовку нового оборонного пакета.

Ранее Зеленский высказался о переговорах с сербским коллегой Александром Вучичем, назвав их открытыми, честными и продуктивными. Стороны также обсудили развитие отношений, которое, по его слова, является общим интересом.