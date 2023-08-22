Бывший СССР
ВсеПрибалтикаУкраинаБелоруссияМолдавияЗакавказьеСредняя Азия
11:09, 22 августа 2023Бывший СССР

Зеленский высказался о переговорах с президентом Сербии

Президент Украины Зеленский назвал переговоры с главой Сербии Вучичем хорошими

Фото: Theodore Manolopoulos / Greek Presidency Press Office / Handout / Reuters

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем, назвав их открытыми, честными и продуктивными. Об этом сам Зеленский сообщил в Telegram.

«Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, что в обучении украинских бойцов на истребителях F-16 примет участие Греция. Он также указал, что украинские летчики и инженеры уже начали обучение в Дании.

Что думаешь? Оцени!
    Алевтина Запольская
    Обсудить
    Последние новости

    Власти признали проблемы с бензином в регионах России

    Раскрыты сроки выхода PlayStation 6

    Украина получила первую партию французских ракет SCALP

    Гендиректора организовавшей экскурсию диггеров фирмы задержали

    Президент Финляндии предложил площадку для переговоров России и Украины

    В Англии назвали переданные Украине истребители устаревшими

    Россияне стали чаще питаться фастфудом

    Названы особенности запрошенных Украиной ракет JASSM

    Рита Ора пришла на день рождения мужа в прозрачном платье без бюстгальтера

    В России появились в продаже уникальные квартиры

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости