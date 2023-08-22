Зеленский высказался о переговорах с президентом Сербии

Президент Украины Зеленский назвал переговоры с главой Сербии Вучичем хорошими

Президент Украины Владимир Зеленский высказался о переговорах со своим сербским коллегой Александром Вучичем, назвав их открытыми, честными и продуктивными. Об этом сам Зеленский сообщил в Telegram.

«Хороший разговор. Об уважении к Уставу ООН и нерушимости границ. О будущем наших народов в общем европейском доме. О развитии отношений, которое является нашим общим интересом», — написал украинский лидер.

Ранее Зеленский рассказал, что в обучении украинских бойцов на истребителях F-16 примет участие Греция. Он также указал, что украинские летчики и инженеры уже начали обучение в Дании.