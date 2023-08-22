Стюардесса отобрала у ребенка еду в самолете, скрылась и разгневала его тетю

Стюардесса American Airlines отобрала еду у ребенка и угостила ею своих коллег

Стюардесса авиакомпании American Airlines отобрала еду у трехлетнего пассажира, скрылась в другой части самолета и угостила ею своих коллег. Поведение бортпроводницы разгневало тетю ребенка, сообщает The Independent.

По данным издания, пассажирка по имени Дара сопровождала в самолете своего племянника. Последний взял с собой в полет прозрачный контейнер со сладостями, однако одна из стюардесс, увидев еду, выхватила ее из рук мальчика. Она подняла коробку над головой и ухмыльнулась, глядя на своего коллегу неподалеку. Дара не успела возмутиться, как бортпроводница направилась прямо по проходу и на какое-то время скрылась из поля ее зрения.

«Я понятия не имею, что она там делала с едой ребенка, пока я ее не видела! Всю еду пришлось выбросить, когда стюардесса, наконец, вернулась и отдала ее», — заметила путешественница. В ответ на недовольство женщины член экипажа извинилась и заявила, что переживать не о чем, так как она вымыла руки.

Ранее десятилетняя пассажирка рейса авиакомпании Vistara Airlines получила ожоги второй степени после того, как стюардесса пролила на нее горячий напиток. Семье пострадавшей пришлось самостоятельно оплатить медицинские услуги в Германии.