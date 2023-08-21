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13:18, 21 августа 2023Путешествия

10-летняя пассажирка получила ожоги из-за пролитого стюардессой горячего напитка

Стюардесса Vistara Airlines обожгла 10-летнюю пассажирку горячим напитком

Фото: Omar Prestwich / Unsplash

10-летняя пассажирка рейса авиакомпании Vistara Airlines получила ожоги второй степени после того, как стюардесса пролила на нее горячий напиток. Об этом рассказала мать ребенка в Twitter, на что обратило внимание издание Insider.

Рахна Гупта (Rachna Gupta) написала в соцсети, что на рейсе из Нью-Дели (Индия) во Франкфурт (Германия) ее дочь попросила у бортпроводницы две чашки горячего шоколада. Но когда стюардесса открыла поднос, содержимое одной из чашек пролилось на ее дочь и обожгло ребенка.

«Неприятная ситуация, которую плохо урегулировали. Представительница авиакомпании, капитан или члены экипажа не извинились. После базовой первой помощи на борту меня и мою дочь оставили в машине скорой помощи», — написала Гупта.

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Путешественница добавила, что ей пришлось самостоятельно оплатить медицинские услуги в Германии. «Слава богу, я могла себе это позволить, интересно, что будет с людьми, у которых нет денег», — пожаловалась она.

Представители Vistara Airlines, в свою очередь, сообщили дубайской газете Gulf News, что в инциденте виновата сама девочка. «Из-за игривого поведения ребенка во время обслуживания горячая вода случайно пролилась», — говорится в заявлении авиакомпании.

Ранее пассажирка авиакомпании TUI не смогла покормить ребенка грудью в самолете из-за запрета стюардесс и пристыдила их в сети. 28-летняя Челси Уильямс летела с мужем и двумя детьми в Испанию на отдых. Она собралась покормить младшего ребенка при взлете, чтобы тот не плакал из-за боли в ушах от перепадов высоты, но получила запрет.

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    Марина Черняк
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