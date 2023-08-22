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07:00, 22 августа 2023Экономика

Евро предрекли ослабление

Экономист Григорьев: евро может стать дешевле доллара

Фото: Markus Spiske / Unsplash

Евро может стать дешевле доллара. Такой прогноз в разговоре с «Лентой.ру» озвучил кандидат экономических наук, финансовый эксперт Владимир Григорьев.

Он объяснил, что одной из основ успешного функционирования европейской экономики были дешевые ресурсы, прежде всего, газ и нефть, которые Европа исправно получала из России по невысоким ценам.

«Сейчас это все закончилось. Европа заместила газ быстрее, чем это предполагалось. Но газ, который они получают, намного дороже российского. Это делает европейскую экономику намного менее конкурентоспособной, нежели американскую», — рассказал экономист.

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Финансовый эксперт отметил, что европейские страны справились с экономическими проблемами в прошлом году. Однако в течение двух-трех лет будет невозможно работать с такими большими затратами, добавил он.

«К этому прибавляется колоссальный рост военных расходов, как прямых, связанных с тем, что на Украину направляется вооружение, так и косвенных. В ряде европейских стран введено что-то вроде побора на помощь Украине — бизнесу нужно платить отчисления для финансирования поддержки Киева», — рассказал собеседник «Ленты.ру».

Еще одной причиной экономических проблем в Евросоюзе может стать то, что богатые страны будут сокращать финансирование бедных государств из Восточной Европы, сообщил Григорьев.

Все эти факторы негативно скажутся на экономике. Безусловно, проблемы будут немаленькие

Владимир Григорьевэкономических наук, финансовый эксперт

«Проблемы в экономике приведут к тому, что валюта, которая в данный момент является ключевой валютой еврозоны — евро, будет ослабевать. Возможно, евро станет слабее доллара», — заключил экономист.

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