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18:22, 22 августа 2023Бывший СССР

Американский пилот объяснил риски для украинских летчиков F-16

Американский пилот Рихтер: украинских летчиков F-16 бросят прямо в огонь

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Возможности украинских летчиков, которые будут управлять истребителями F-16, будут ограничены из-за сложности с переобучением. О рисках для военных рассказал бывший пилот F/A-18 Hornet морской пехоты США Том Рихтер в интервью Politico.

«Пилоты привыкают к определенному самолету, они могут управлять им, не задумываясь», — объяснил Рихтер. По его словам, пилотам невыгодно заново обучаться тому, что было усвоено ранее. «В таком случае легче обучить человека с улицы», — отметил он.

По его словам, подготовить украинских летчиков к использованию западных истребителей будет крайне сложно. «По сути, их бросят прямо в огонь», — резюмировал Рихтер.

Ранее стало известно, что восемь пилотов и 65 человек техперсонала Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучение для эксплуатации F-16. Отмечается, что обучение будет проходить на базе ВВС Дании в Скридструпе.

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    Алевтина Запольская
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