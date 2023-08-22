Украинские пилоты начали обучение на F-16

Минобороны Дании: пилоты и техперсонал ВСУ начали обучение для истребителей F-16

Восемь пилотов и 65 человек техперсонала Вооруженных сил Украины (ВСУ) начали обучение для эксплуатации американских истребителей F-16. Об этом со ссылкой на Минобороны Дании сообщает агентство Reuters.

«Дания начала обучение восьми украинских пилотов полетам на истребителях F-16 в рамках своего обязательства по передаче истребителей в безвозмездное пользование Украине», — говорится в сообщении. Отмечается, что обучение будет проходить на базе ВВС Дании в Скридструпе.

Ранее глава Минобороны Украины Алексей Резников заявил, что Киев получит американские истребители F-16 от членов НАТО минимум через полгода. Он отметил, что сами самолеты являются только платформой, стоит учитывать и передачу ракет, снарядов и бомб, которые понесут F-16. Кроме того, по словам Резникова, стоит помнить и о подготовке инфраструктуры для обслуживания Украиной истребителей и способности выполнять боевые задачи.