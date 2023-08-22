В Англии назвали переданные Украине истребители устаревшими

Эксперт Белл: переданные Украине истребители F-16 уже устарели

Переданные Украине истребители F-16 уже устарели, поэтому они будут менее надежными. Об этом заявил британский военный эксперт Шон Белл в эфире Radio Times.

Он признался, что раньше летал на датских модификациях F-16. «Это хорошие самолеты, но они уже устарели. Датчане планировали вывести их из эксплуатации в середине следующего года», — сказал эксперт.

Белл отметил, что эти истребители будут менее надежными, чем современные самолеты.

Ранее стало известно, что США не рассматривают отправку американских пилотов F-16 на Украину. Высокопоставленный военный чиновник заявил, что это нереалистично.