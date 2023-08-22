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11:04, 22 августа 2023Мир

На Западе отказались отправлять своих пилотов F-16 для участия в боях на Украине

Times: в США заявили, что не рассматривают отправку пилотов F-16 на Украину

Фото: Piroschka van de Wouw / Reuters

Западные страны не рассматривают отправку своих пилотов истребителей F-16 для участия в боях на Украине, пока украинские летчики проходят обучение пилотированию самолетов НАТО. Об отказе это делать со ссылкой на высокопоставленный военный источник в США пишет британская газета The Times.

«Я не считаю это чем-то очень реалистичным, учитывая требования по подготовке и квалификации для должного управления F-16», — заявил собеседник издания, комментируя существующие на Западе призывы отправить на Украину отставных пилотов НАТО для участия в боевых действиях.

Нидерланды и Дания согласились предоставить Украине истребители НАТО F-16. Пока известно о поставке 42 самолетов. При этом глава Минобороны Дании Якоб Эллеманн-Йенсен уточнил, что Украина сможет использовать истребитель только на своей территории. По его словам, это правило работает для всех вооружений НАТО, передаваемых ВСУ.

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    Глеб Бажуткин
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