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08:48, 22 августа 2023Россия

Российским школьникам предложили показывать эксперименты о вреде фастфуда

Депутат Даванков предложил показывать школьникам эксперименты о вреде фастфуда

Фото: Svetlana Vozmilova / Globallookpress.com

Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков о партии «Новые люди» предложил Минпросвещения показывать российским школьникам эксперименты о вреде фастфуда. Соответствующее обращение депутат направил главе ведомства Сергею Кравцову, с документом ознакомились в ТАСС.

Парламентарий пояснил, что сейчас дети довольно часто употребляют вредную пищу, что приводит к негативным последствиям для их здоровья.

По словам Даванкова, введение подобных экспериментов во всех школах России поможет детям прийти к более осознанному выбору в отношении диеты и образа жизни.

«Эксперименты можно проводить в рамках уроков биологии или химии, а также организовывать во внеурочное время», — отметил он.

Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в меню горячего питания младших классов школ.

Она предположила, что таким образом можно будет решить сразу две проблемы: сделать рацион детей более полезным и разрешить сложности на молочном рынке страны.

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    Анна Щербакова
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