Российским школьникам предложили показывать эксперименты о вреде фастфуда
Вице-спикер Государственной Думы Владислав Даванков о партии «Новые люди» предложил Минпросвещения показывать российским школьникам эксперименты о вреде фастфуда. Соответствующее обращение депутат направил главе ведомства Сергею Кравцову, с документом ознакомились в ТАСС.
Парламентарий пояснил, что сейчас дети довольно часто употребляют вредную пищу, что приводит к негативным последствиям для их здоровья.
По словам Даванкова, введение подобных экспериментов во всех школах России поможет детям прийти к более осознанному выбору в отношении диеты и образа жизни.
«Эксперименты можно проводить в рамках уроков биологии или химии, а также организовывать во внеурочное время», — отметил он.
Ранее сообщалось, что вице-премьер России Виктория Абрамченко предложила вернуть молоко в меню горячего питания младших классов школ.
Она предположила, что таким образом можно будет решить сразу две проблемы: сделать рацион детей более полезным и разрешить сложности на молочном рынке страны.