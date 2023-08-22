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17:24, 22 августа 2023Моя страна

В Анапе пройдет фестиваль «Киношок»

В Анапе со 2 по 9 сентября пройдет кинофестиваль

Фото: Дмитрий Лебедев / Коммерсантъ

В Городском театре Анапы состоится 32-й фестиваль «Киношок». Об этом сообщают в пресс-службе мэрии города.

Кинофестиваль пройдет со 2 по 9 сентября. В 2023 году жюри подготовило четыре конкурсные программы: кинолент для детей «Киномалышок», полнометражных и короткометражных фильмов, а также конкурс телефильмов «ТВ-ШОК».

Помимо показов конкурсных работ, жителям и гостям курорта покажут лучшие российские картины в программе «Кино на площади». Кроме того, все желающие смогут посетить брифинги и пресс-конференции с создателями конкурсных фильмов, принять участие в тематических круглых столах, а также мастер-классах по продюсированию и киноведению.

Торжественная церемония открытия фестиваля состоится в Городском театре. Там же пройдет выставка портретов актеров кино фотохудожников Игоря Шагова и Сергея Иванова.

Ранее сообщалось, что в Хабаровске пройдет третий фестиваль «Рок над Амуром». Отмечается, что в городе соберутся известные исполнители, местные коллективы, а также группы из других регионов Дальнего Востока.

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    Алиса Удовик
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