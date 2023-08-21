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17:33, 21 августа 2023Моя страна

В Хабаровске пройдет рок-фестиваль

В Хабаровске состоится фестиваль «Рок над Амуром»

Фото: Sam Moghadam Khamseh / Unsplash

В Хабаровске пройдет третий фестиваль «Рок над Амуром». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие состоится в субботу, 26 августа. Отмечается, что в городе соберутся известные исполнители, местные коллективы, а также группы из других регионов Дальнего Востока.

Все музыканты примут участие в грандиозном концерте на площадке арены «Ерофей». Согласно поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, в 2023 году фестиваль приобрел статус всероссийского.

Также стало известно, что победители мероприятия смогут возможность записать собственный мини-альбом.

Ранее в августе в столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел рок-фестиваль «Рокот Терека». На мероприятии побывали сотни горожан и жителей республики.

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    Фариза Бацазова
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