В Хабаровске пройдет рок-фестиваль

В Хабаровске состоится фестиваль «Рок над Амуром»

В Хабаровске пройдет третий фестиваль «Рок над Амуром». Об этом пишет «Комсомольская правда».

Мероприятие состоится в субботу, 26 августа. Отмечается, что в городе соберутся известные исполнители, местные коллективы, а также группы из других регионов Дальнего Востока.

Все музыканты примут участие в грандиозном концерте на площадке арены «Ерофей». Согласно поручению губернатора Хабаровского края Михаила Дегтярева, в 2023 году фестиваль приобрел статус всероссийского.

Также стало известно, что победители мероприятия смогут возможность записать собственный мини-альбом.

Ранее в августе в столице Северной Осетии, Владикавказе, прошел рок-фестиваль «Рокот Терека». На мероприятии побывали сотни горожан и жителей республики.