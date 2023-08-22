В России вырос спрос на защиту от нестабильности

«Ведомости»: российским компаниям пришлось увеличить выпуск защитных бумаг

В текущем году российские компании резко нарастили выпуск облигаций с плавающей ставкой, так называемые флоатеры, которые рассматриваются на рынке как защищающие от нестабильности ценные бумаги. Об этом со ссылкой на подсчеты главы направления анализа долговых рынков инвестбанка «Синара» Александра Афонина пишут «Ведомости».

Такая тенденция связана с увеличением спроса со стороны инвесторов. Они давно ожидали от финансового руководства страны ужесточения денежно-кредитной политики (ДКП), то есть роста ключевой и сопутствующих ставок.

Флоатер отличается от обычной облигации тем, что в случае роста ставок купонный доход тоже увеличивается, а значит, бумага оказывается выигрышной для консервативных стратегий. При этом постоянный купон выгоднее, если ставки снижаются.

Соответственно, для компаний выпуск облигаций с плавающей ставкой означает увеличение долгов при ужесточении ДКП. Тем не менее в поиске заемных средств им пришлось пойти на такое размещение. С начала года рынок флоатеров вырос на 570 миллиардов рублей, хотя в 2021-2022 годах на него приходилось около 160 миллиардов за весь год.

К помощи флоатеров все активнее прибегает и Минфин в облигациях федерального займа (ОФЗ). Такие бумаги, в отличие от постоянного купона, инвесторы выкупать готовы из-за минимального процентного риска, однако их высокая доля в бюджете грозит существенным ростом расходов в следующие годы.

Неделю назад Центробанк из-за резкого падения курса рубля поднял ключевую ставку до 12 процентов годовых, то есть почти в полтора раза. При этом в регуляторе не исключили дальнейшего ужесточения, если принятые меры не помогут.