В аэропортах Москвы произошла массовая отмена и задержка рейсов

«Яндекс. Расписания»: в аэропортах Москвы отменили и задержали 48 рейсов

В трех московских аэропортах во вторник, 22 августа, произошла отмена и задержка 48 рейсов. Об этом свидетельствуют данные сервиса «Яндекс.Расписания».

Так, в Домодедово задержали вылеты 25 самолетов. Во Внуково перенесли шесть рейсов, три — отменили. В Шереметьево задержали 11 авиарейсов, три — отменили.

Информации о сбоях в расписании в Жуковском нет. О причине массового изменения времени вылета воздушных судов в столичных авиагаванях не сообщается.

Ранее в августе летевший в Москву пассажирский лайнер резко сменил курс и сел в другом месте. Непредвиденная ситуация произошла с самолетом, следовавшим в российскую столицу из Екатеринбурга. Уточняется, что воздушное судно вынужденно приземлилось в Казани.

