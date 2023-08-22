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14:26, 22 августа 2023Мир

В Германии и Эстонии выступили в защиту атак дронов ВСУ на Россию

Главы МИД ФРГ и Эстонии выступили в защиту атак дронов Украины на Россию

Фото: Вячеслав Прокофьев / ТАСС

Глава Министерства иностранных дел Германии Анналена Бербок и ее эстонский коллега Маргус Цахна во время совместной пресс-конференции выступили в защиту атак беспилотников Вооруженных сил Украины (ВСУ) на Россию. Об этом во вторник, 22 августа, сообщает РИА Новости.

На мероприятии дипломатов спросили, как они относятся к усиливающейся активности беспилотных летательных аппаратов (БПЛА) Киева над Москвой, и не опасаются ли дальнейшей эскалации конфликта на этой почве.

В ответ Бербок заявила, что у Украины есть закрепленное в Уставе ООН право на защиту своей страны и людей. Также она отметила, что Берлин продолжит оказывать военную поддержку Киеву.

«Россия ответственна за все, что происходит на Украине, и нужно понимать и поддерживать Украину», — сказал в свою очередь Цахна, подчеркнув, что не понимает, в чем может состоять дальнейшая эскалация украинского конфликта.

18 августа мэр Москвы Сергей Собянин рассказал об атаке украинских БПЛА на столицу. По словам градоначальника, дрон был уничтожен силами противовоздушной обороны при попытке пролета на столицу. Обломки беспилотника упали в зоне Экспоцентра на Краснопресненской набережной.

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    Варвара Кошечкина
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