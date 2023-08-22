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15:49, 22 августа 2023Среда обитания

Обеспокоенным корейцам пообещали регулярно сообщать о сбросе воды с «Фукусимы»

МАГАТЭ пообещало регулярно сообщать Корее о сбросе воды с «Фукусимы»

Фото: Kimimasa Mayama / Globallookpress.com

Международное агентство по атомной энергии (МАГАТЭ) намерено на фоне имеющейся обеспокоенности граждан Кореи регулярно информировать страну о сбросе очищенной воды с АЭС «Фукусима-1». О таком обещании говорится в распространенном заявлении гендиректора организации Рафаэля Гросси.

Cтороны договорились о создании соответствующего информационного механизма, который запустят за несколько дней до того, как Япония начнет сброс воды. Как сообщили в МАГАТЭ, если не будет помех из-за погодных или морских условий, его начнут 24 августа.

В организации также намерены публиковать данные мониторинга сброса «в режиме, близком к реальному времени». Как напоминает РИА Новости, Гросси во время своего пребывания в Токио в июле сообщил, что план сброса слаборадиоактивной воды соответствует согласованным международным стандартам, а его влияние на окружающую среду будет незначительным.

При этом проживающие в Фукусиме фермеры и рыбаки опасаются, что это негативно скажется на имидже продуктов, произведенных в префектуре. В свою очередь, жители Южной Кореи начали массово скупать морскую соль, опасаясь, что после слива добываемый из воды продукт станет непригодным к употреблению.

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    Дмитрий Воронин
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