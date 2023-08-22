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23:31, 22 августа 2023Мир

Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Китая стремления к гегемонии

Председатель КНР Си Цзиньпин заявил об отсутствии у Китая стремления к гегемонии
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Yan Yan / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин в своем обращении к участникам делового форума БРИКС заверил в том, что Китай не стремится к гегемонии и «находится на правильной стороне», сообщает РИА Новости.

Он подчеркнул, что Пекин ведет собственную независимую внешнюю политику, основанную не мире между странами. По словам китайского лидера, у КНР нет причин для стремления к гегемонии или участия в рискованных играх крупных государств.

«Китай непоколебимо стоит на правильной стороне истории и твердо придерживается принципа, что величайший идеал – созидание мира, его разделяют поистине все», — заключил Си Цзиньпин.

Ранее он прокомментировал попытки ряда государств помешать развитию других. По его словам, каждая страна имеет право на экономическое развитие.

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    Марина Совина
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