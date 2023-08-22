Экономика
ВсеГосэкономикаБизнесРынкиКапиталДеловой климатСоциальная сфераКриптовалютаИнвестиции
21:51, 22 августа 2023Экономика

Си Цзиньпин прокомментировал попытки помешать развитию ряда стран

Председатель КНР Си Цзиньпин: все страны имеют право на экономическое развитие
Си Цзиньпин

Си Цзиньпин. Фото: Huang Jingwen / Globallookpress.com

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал попытки ряда государств помешать развитию других. По его словам, каждая страна имеет право на экономическое развитие, сообщает ТАСС.

«Все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы принести счастье нашим народам. Однако некоторые страны, стремясь к гегемонии, наносят ущерб возникающим рынкам и развивающимся странам», — заявил он.

Си Цзиньпин добавил, что, каждая страна имеет право на развитие, как и каждый народ — на стремление к хорошей жизни, несмотря на сдерживание со стороны других государств. Он также отметил необходимость стремиться к глобальному развитию, выразив готовность Китая сотрудничать в данном вопросе с теми, кто этого хочет.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем.

Что думаешь? Оцени!
    Марина Совина
    Обсудить
    Последние новости

    Умер итальянский певец Тото Кутуньо

    Путин заявил о необратимости процесса дедолларизации в БРИКС

    В Совфеде пообещали ответ на угрозы Киева уничтожить все российское в Крыму

    Бывший американский разведчик назвал потери ВСУ в контрнаступлении

    Захарова назвала условия для начала обсуждения Россией урегулирования на Украине

    Изменяющая в поездках женщина объяснила отсутствие чувства вины перед партнером

    Движение по Крымскому мосту вновь приостановили

    Опубликованы кадры уничтожения украинских позиций FPV-дронами

    Во Франции связали конфликт на Украине с концом эпохи доллара

    Костомаров впервые вышел на лед на протезах

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости