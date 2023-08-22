Си Цзиньпин прокомментировал попытки помешать развитию ряда стран

Председатель КНР Си Цзиньпин: все страны имеют право на экономическое развитие

Председатель КНР Си Цзиньпин прокомментировал попытки ряда государств помешать развитию других. По его словам, каждая страна имеет право на экономическое развитие, сообщает ТАСС.

«Все, что мы делаем, нацелено на то, чтобы принести счастье нашим народам. Однако некоторые страны, стремясь к гегемонии, наносят ущерб возникающим рынкам и развивающимся странам», — заявил он.

Си Цзиньпин добавил, что, каждая страна имеет право на развитие, как и каждый народ — на стремление к хорошей жизни, несмотря на сдерживание со стороны других государств. Он также отметил необходимость стремиться к глобальному развитию, выразив готовность Китая сотрудничать в данном вопросе с теми, кто этого хочет.

Ранее председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем.