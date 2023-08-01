Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности

Си Цзиньпин призвал к боеготовности в связи с годовщиной создания НОАК

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Об этом сообщает Reuters.

Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. В своем выступлении Си сказал, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность.

«Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему», — указал политик, обращаясь к командованию ВВС НОАК.

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что военная помощь США Тайваню не помешает воссоединению с Китаем. «Независимо от того, сколько денег простых людей потратят тайваньские сепаратисты, независимо от того, сколько оружия поставит США, это не повлияет на нашу решимость решить тайваньскую проблему или помешать осуществить воссоединение нашей родины», — сказал он.