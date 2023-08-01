Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
09:44, 1 августа 2023Мир

Си Цзиньпин призвал армию Китая к боеготовности

Си Цзиньпин призвал к боеготовности в связи с годовщиной создания НОАК

Фото: China Daily / Reuters

Председатель КНР Си Цзиньпин призвал Народно-освободительную армию Китая (НОАК) к боеготовности накануне 96-й годовщины ее создания. Об этом сообщает Reuters.

Заявление китайского лидера прозвучало на фоне продолжающегося ухудшения отношений с Тайванем. В своем выступлении Си сказал, что военные должны повысить свою боеспособность и боеготовность.

«Нам нужно настаивать на новой технике и новых силах, чтобы ускорить формирование боевых возможностей и интегрироваться в боевую систему», — указал политик, обращаясь к командованию ВВС НОАК.

Ранее официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа заявил, что военная помощь США Тайваню не помешает воссоединению с Китаем. «Независимо от того, сколько денег простых людей потратят тайваньские сепаратисты, независимо от того, сколько оружия поставит США, это не повлияет на нашу решимость решить тайваньскую проблему или помешать осуществить воссоединение нашей родины», — сказал он.

Что думаешь? Оцени!
    Виктория Кондратьева
    Обсудить
    Последние новости

    В ДНР сообщили о контроле российских сил над Клещеевкой

    Джиджи Хадид поделилась фото в бикини

    В окрестностях Солнечной системы обнаружили две новые экзопланеты

    В Госдуме рассказали о планах депутатов на время каникул

    Россиянам рассказали о способах погасить долги за ЖКУ

    Россияне смешивали спирт с красителями в гараже и продавали в магазинах

    Выходцы из России заполонили армию Израиля

    Со здания посольства Исландии в Москве сняли флаг и убрали охрану

    Экономист высказался о будущем курса рубля

    Москвичка перепутала взрыв духовки с прилетом беспилотника

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости