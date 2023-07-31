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08:54, 31 июля 2023Мир

Китай заявил о неспособности помощи США помешать воссоединению с Тайванем

В Китае заявили, что военная помощь США не помешает воссоединению с Тайванем

Фото: Ann Wang / Reuters

Военная помощь США Тайваню не помешает воссоединению с Китаем. О неспособности американской поддержки повлиять на будущее острова заявил официальный представитель Канцелярии Госсовета КНР по делам Тайваня Чэнь Биньхуа, сообщает New York Post (NYP).

«Независимо от того, сколько денег простых людей потратят тайваньские сепаратисты, независимо от того, сколько оружия поставит США, это не повлияет на нашу решимость решить тайваньскую проблему или помешать осуществить воссоединение нашей родины», — сказал он.

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи острову.

Посольство Китая в Вашингтоне призвало США перестать провоцировать напряжение вокруг Тайваня. По словам представителя дипмиссии Лю Пэнюя, США должны придерживаться принципа «одного Китая» и прекратить продавать оружие Тайваню.

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    Семен Александров
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