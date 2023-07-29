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03:17, 29 июля 2023Мир

Посольство Китая отреагировало на военную помощь США Тайваню

Посольство Китая призвало США прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня

Фото: Pool / Reuters

Посольство Китая в Вашингтоне призвало США прекратить провоцировать напряжение вокруг Тайваня. Об этом заявил представитель дипмиссии Лю Пэнюй в беседе с РИА Новости.

По его словам, Соединенные Штаты должны придерживаться принципа «одного Китая» и трех совместных коммюнике КНР-США. Он призвал Вашингтон прекратить продавать оружие Тайваню.

Лю Пэнюй добавил, что американская сторона не должна создавать новые факторы, которые могут привести к напряженности. По его словам, Вашингтону следует «перестать представлять угрозу миру и стабильности в Тайваньском проливе».

Ранее президент США Джо Байден распорядился выделить Тайваню военную помощь на 345 миллионов долларов. Американский лидер поручил администрации выделить до 345 миллионов долларов оборонных средств и услуг через Министерство обороны Соединенных Штатов. Кроме того, средства пойдут на обучение и тренировки в качестве помощи Тайваню.

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    Марина Совина
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