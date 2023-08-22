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18:24, 22 августа 2023Силовые структуры

Главу организовавшей диггерскую экскурсию компании доставили в Москву

Главу компании, организовавшей диггерскую экскурсию, Кима доставили в Москву

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Генерального директора компании «Спутник», организовавшей незаконную экскурсию по подземным коллекторам, Александра Кима доставили из Санкт-Петербурга в Москву. Об этом «Ленте.ру» сообщила официальный представитель столичного управления Следственного комитета России (СКР) Юлия Иванова.

Следователи уже преступили к допросу главы компании.

Ранее сообщалось, что Кима и гендиректора туристической фирмы «Авангард» Александра Лазовского объявили в розыск. Последний скрылся за границей, Ким этого сделать не успел и был задержан.

21 августа СК возбудил уголовное дело после диггерской экскурсии. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности. По версии следствия, организаторы тура понимали все риски, когда не отменили экскурсию в дождь. Кроме того, подземные туры компании «Спутник» не были согласованы с муниципальными службами Москвы, что также предусматривает наказание.

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    Илона Палей
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