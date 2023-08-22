В Великобритании назвали три сценария завершения конфликта на Украине

Британский генерал Берронс: есть три сценария завершения конфликта на Украине

Британский генерал, экс-командующий объединенного командования армии Великобритании Ричард Берронс назвал три сценария завершения конфликта на Украине. Его слова приводит BBC News.

По его словам, конфликт на Украине может быть завершен тремя путями. Первый вариант — это отказ Украины от боевых действий, но Берронс назвал этот путь «ужасным» и отметил, что не верит в него. Второй вариант — временное прекращение огня, однако и с этим путем есть сложности.

«Обе стороны воспользуются паузой, чтобы собраться с силами и перевооружиться, а война возобновится в будущем», — предупредил генерал.

И третьим вариантом прекращения конфликта на Украине Берронс назвал возможность «остановиться и задуматься». Для этого Запад должен перестать требовать от Украины быстрого результата на поле боя.

«Цена попыток победить, когда для этого нет сил, — в том, что Украина может потерять то, что получила, истощая свои силы попытками штурма сильной российской обороны», — рассказал генерал. Он посоветовал странам Запада продолжить поддержку Украины, помогая выстраивать военную мощь, и дождаться побед в следующем году или в обозримом будущем.

Ранее член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин призвала прекратить передавать Украине деньги и оружие. По ее мнению, единственная роль, которую Америка должна сыграть, — это остановить конфликт и стать посредником для заключения мирного соглашения.