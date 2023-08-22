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15:34, 22 августа 2023Мир

США призвали прекратить направлять Украине деньги и оружие

Конгрессвумен Грин призвала США прекратить направлять Украине деньги и оружие

Фото: Sofiia Gatilova / Reuters

Вашингтон должен прекратить направлять Украине финансовую помощь и оружие, с таким призывом выступила член Палаты представителей Конгресса США Марджори Тейлор-Грин. Об этом она написала в социальной сети X (ранее Twitter).

«Единственную роль, которую Америка должна сыграть, — это остановить конфликт на Украине и стать посредником для заключения мирного соглашения. Никаких денег и никаких американских войск», — написала конгрессвумен.

Ранее она назвала помощь Украине ужасным позором для Соединенных Штатов. По ее словам, Белый дом отправляет деньги Киеву вместо того, чтобы помочь американцам на фоне увеличения числа бездомных в стране.

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    Виктория Кондратьева
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