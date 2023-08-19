Конгрессвумен Грин назвала помощь Киеву ужасным позором для США

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала помощь Украине ужасным позором для Соединенных Штатов. Об этом она написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

По ее словам, Белый дом отправляет деньги Киеву вместо того, чтобы помочь американцам. Она подчеркнула, что с прошлого года число бездомных в Соединенных Штатах увеличилось на 11 процентов. «[Президент США] Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — подчеркнула она.

Ранее Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает Соединенные Штаты к третьей мировой войне. По словам конгрессвумен, американский лидер работает на Украину, а Соединенные Штаты «ставит на последнее место».

Также Грин призвала власти Соединенных Штатов прекратить финансирование Украины, имея собственные проблемы с армией.