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05:35, 19 августа 2023Мир

Помощь Украине назвали ужасным позором для США

Конгрессвумен Грин назвала помощь Киеву ужасным позором для США

Фото: Shannon Stapleton / Reuters

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин назвала помощь Украине ужасным позором для Соединенных Штатов. Об этом она написала в социальной сети Х (бывший Twitter).

По ее словам, Белый дом отправляет деньги Киеву вместо того, чтобы помочь американцам. Она подчеркнула, что с прошлого года число бездомных в Соединенных Штатах увеличилось на 11 процентов. «[Президент США] Джо Байден хочет выделить 20 миллиардов долларов для Украины и 750 миллионов долларов на строительство жилья для нелегалов. Байденомика — это ужасный позор! Наша бедная страна», — подчеркнула она.

Ранее Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает Соединенные Штаты к третьей мировой войне. По словам конгрессвумен, американский лидер работает на Украину, а Соединенные Штаты «ставит на последнее место».

Также Грин призвала власти Соединенных Штатов прекратить финансирование Украины, имея собственные проблемы с армией.

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    Марина Совина
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