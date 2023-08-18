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21:41, 18 августа 2023Мир

Байдена обвинили в подталкивании США к третьей мировой войне

Конгрессвумен Грин: отправка Киеву F-16 приближает США к третьей мировой войне
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Evelyn Hockstein / Reuters

Член палаты представителей США Марджори Тейлор Грин заявила, что отправка Украине американских F-16 приближает Соединенные Штаты к третьей мировой войне. Об этом она написала в социальной сети Х (бывшая Twitter).

«Сейчас [президент США Джо] Байден продает F-16 Украине, подталкивая нас ближе к третьей мировой войне», — заявила она.

По словам конгрессвумен, американский лидер работает на Украину, а США «ставит на последнее место».

Ранее Грин заявила, что Белый дом тратит миллиарды долларов на поддержку Украины, при этом пострадавшим от пожаров на Гавайях выделяется лишь по несколько сотен. «Байден выделяет единовременно 700 долларов бедным людям, которые потеряли все в результате пожаров в Лахайне, но хочет послать очередные 20 миллиардов Украине», — заявила она. Конгрессвумен назвала Байдена худшим президентом Соединенных Штатов.

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    Марина Совина
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