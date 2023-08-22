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01:00, 22 августа 2023Ценности

19-летнюю дочь Хайди Клум засняли в купальнике на яхте

Архивное фото

Архивное фото. Фото: Jamie McCarthy / Getty Images for Michael Kors

Дочь немецкой супермодели, актрисы и телеведущей Хайди Клум Лени Клум попала в объектив папарацци во время отдыха на яхте. Соответствующие кадры попали в распоряжение Daily Mail.

19-летнюю манекенщицу засняли на юге Франции на судне ее отца — итальянского бизнесмена Флавио Бриаторе. В качестве пляжного наряда она выбрала купальник изумрудного цвета. В то же время на лице инфлюэнсера отсутствовал макияж, а от аксессуаров она также отказалась. Среди прочего она надела черные солнцезащитные очки.

Клум проводила время на судне вместе с приятелями. На одном из размеренных снимков видно, что девушка фотографировала свою подругу.

В июле дочь Хайди Клум Лени показала фото в прозрачных штанах. На размещенном кадре она позировала, лежа на песке в прозрачных кружевных брюках черного цвета. Кроме того, ее образ дополняло коричневое бикини, состоявшее из топа с треугольными чашками с завязками на шее и спине и трусов, тонкие лямки которых модель тянула вверх руками.

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    Карина Черных
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