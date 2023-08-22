Врач назвал самый эффективный способ лечения пяточной шпоры

Физиотерапевт Мелия: вылечить пяточную шпору поможет ударно-волновая терапия

Самым эффективным способом вылечить пяточную шпору является ударно-волновая терапия (УВТ), полагает физиотерапевт, врач лечебной физкультуры Александр Мелия. Об этом методе он рассказал «Известиям».

Мелия назвал пяточную шпору, также известную как подошвенный фасциит, одной из самых распространенных причин пяточной боли у людей среднего и пожилого возраста. При этом, по словам врача, болевые ощущения провоцирует не сам костный нарост в виде шпоры, а воспалительный процесс в области подошвенной связки.

Лечение пяточной шпоры осуществляется с помощью ударно-волновой терапии, объяснил физиотерапевт. Это неинвазивный метод, при котором импульсы звуковой волны высокого давления воздействуют на поврежденные ткани. УВТ, особенно в сочетании с лечебной физкультурой, направленной на растяжение связок стопы, за относительно короткое время поможет снять симптомы заболевания. По эффективности такая терапия сопоставима с хирургическим вмешательством, подытожил Мелия.

Ранее травматолог-ортопед Антонина Завадская предупредила, что обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и, как следствие, ведет к появлению пяточной шпоры. Врач также объяснила, что пяточная шпора чаще всего мучает людей, которые много времени проводят на ногах. В зоне риска находятся спортсмены, врачи, продавцы, учителя и курьеры.