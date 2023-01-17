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10:30, 17 января 2023Забота о себе

Травматолог предупредила о развитии пяточной шпоры из-за высоких каблуков

Ортопед Завадская: обувь на каблуках приводит к развитию плоскостопия и пяточной шпоры

Фото: Shutterstock

Обувь на высоких каблуках вызывает развитие плоскостопия и, как следствие, ведет к появлению пяточной шпоры, предупредила травматолог-ортопед Первой профессиональной сети ортопедических салонов ОРТЕКА Антонина Завадская. В беседе с «Лентой.ру» врач рассказала, какие причины приводят к этой патологии.

Завадская объяснила, что пяточная шпора чаще всео мучает людей, которые много времени проводят на ногах. В зоне риска находятся спортсмены, врачи, продавцы, учителя, курьеры.

Однако, по словам ортопеда, развиться шпора может и у тех, кто ведет малоподвижный образ жизни. Это происходит из-за того, что у людей с сидячей работой и низкой физической активностью мышцы стоп ослаблены, и им сложнее справляться с ударными нагрузками во время ходьбы или бега.

Патология возникает из-за микротравм, полученных в быту или во время занятий спортом. Если стопы испытывают сильную ударную нагрузку в области пятки, увеличивается вероятность развития шпоры. Если начинающие бегуны приступают к тренировкам неподготовленными, они легко могут травмировать пятку из-за неверной постановки стопы

Антонина Завадскаятравматолог-ортопед
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Собеседница «Ленты.ру» рассказала, что зачастую это заболевание развивается у людей с продольным плоскостопием, которое может появиться из-за ношения обуви на высоких каблуках. К пяточной шпоре приводит и лишний вес, из-за которого возрастает нагрузка на стопы.

Пяточная шпора может развиваться даже у детей из-за плоскостопия, избыточного веса, ношения неправильной обуви, сопутствующих заболеваний опорно-двигательной системы, полученных травм, нерациональных занятий спортом

Антонина Завадскаятравматолог-ортопед

Завадская добавила, что пяточная шпора может вызывать боль и мешать нормально ходить. Снизить проявления заболевания можно с помощью анальгетиков, использования ортопедических стелек, ударно-волновой терапии и физиотерапии. Если методы консервативного лечения не приносят облегчения, прибегают к операции, но случается это в редких случаях.

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Вера Владзиевская
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