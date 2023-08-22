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13:46, 22 августа 2023Мир

В МИД Германии назвали основную потребность ВСУ в ходе контрнаступления

Reuters: глава МИД ФРГ Бербок призвала поставить ВСУ технику для разминирования

Фото: Bernadett Szabo / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) остро нуждаются в технике для разминирования, чтобы преодолеть установленные российскими войсками «огромные минные поля», мешающие украинскому контрнаступлению. С таким заявлением выступила глава МИД ФРГ Анналена Бербок, ее цитирует агентство Reuters.

«В настоящее время мы обсуждаем, как возможно удовлетворить эту потребность», — заявила немецкий министр, выступая на пресс-конференции в Берлине.

Ранее парламент Швеции одобрил передачу Украине нового пакета военной помощи, в который войдут оборудование для разминирования, бронированные транспортные средства, боеприпасы, а также предметы первой необходимости.

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    Глеб Бажуткин
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