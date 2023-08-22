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08:42, 22 августа 2023Силовые структуры

Экс-глава института изучения семьи получила условный срок за растраты бюджета

В Москве суд приговорил экс-главу института изучения семьи Волосовец за растраты

Фото: Александр Натрускин / РИА Новости

Басманный суд Москвы приговорил к четырем годам заключения условно экс-главу федерального государственного бюджетного научного учреждения (ФГБУ) «Институт изучения детства, семьи и воспитания» Татьяну Волосовец за растраты в крупном и особо крупном размере. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

При этом прокурор просил приговорить подсудимую к реальному заключению на четыре года. Однако суд учел ее положительные характеристики и то, что к уголовной ответственности известная ученая привлекается впервые, поэтому она получила условный срок.

По данным следствия, Волосовец выписала себе два крупных гонорара за невыполненные работы и премию в размере более 82 тысяч рублей. Она также сдавала своему институту в аренду личный BMW 420d, на котором сама же ездила. Своими действиями женщина нанесла бюджету организации ущерб в размере более четырех миллиона рублей. Теперь ее автомобиль будет передан ФГБУ в счет погашения причиненного ущерба.

Волосовец вину не признала. По ее словам, она получила деньги только за выполненные научные статьи и работы, а машиной пользовалась исключительно для рабочих поездок. Она заявила, что автомобилем могли пользоваться и другие сотрудники института.

Ранее Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы главного IT-специалиста Фонда социального страхования России Николая Евдокимова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве.

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