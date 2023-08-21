Силовые структуры
ВсеСледствие и судКриминалПолиция и спецслужбыПреступная Россия
21:02, 21 августа 2023Силовые структуры

Главный IT-специалист Фонда соцстрахования России осужден на семь лет колонии

В Москве суд дал 7 лет IT-специалисту ФСС Евдокимову по делу о мошенничестве

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы главного IT-специалиста Фонда социального страхования (ФСС) России Николая Евдокимова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Евдокимов был взят конвоем под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО.

После увольнения из ФСС программист зарегистрировал на свою компанию права на 46 подсистем единой интегрированной информационной системы «Соцстрах», что, по мнению следствия, причинило ущерб ФСС на сотни миллионов рублей.

Евдокимов вину не признал. Его защита считает, что права на результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения.

Что думаешь? Оцени!
    Любовь Ширижик
    Обсудить
    Последние новости

    В работе Telegram произошел сбой

    Дерматовенеролог назвала опасные для здоровья зоны в квартире

    Незнакомец несколько месяцев прятался под домом женщины

    Главный IT-специалист Фонда соцстрахования России осужден на семь лет колонии

    В России высказались о преимуществе БРИКС перед G7

    Оперативник ФСИН России раскрыл детали женитьбы пожизненно осужденных

    Российский пенсионер купил для дачи двух рабов за 20 тысяч рублей и попался

    Дженнифер Лопес показала фигуру в бикини

    Россияне бросились покупать квартиры в ипотеку

    Певица обнажила грудь ради прав женщин

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости