Главный IT-специалист Фонда соцстрахования России осужден на семь лет колонии

В Москве суд дал 7 лет IT-специалисту ФСС Евдокимову по делу о мошенничестве

Дорогомиловский суд Москвы приговорил к семи годам лишения свободы главного IT-специалиста Фонда социального страхования (ФСС) России Николая Евдокимова, признав его виновным в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает «Коммерсантъ».

Суд назначил ему штраф в 500 тысяч рублей. Евдокимов был взят конвоем под стражу в зале суда и отправлен в СИЗО.

После увольнения из ФСС программист зарегистрировал на свою компанию права на 46 подсистем единой интегрированной информационной системы «Соцстрах», что, по мнению следствия, причинило ущерб ФСС на сотни миллионов рублей.

Евдокимов вину не признал. Его защита считает, что права на результаты интеллектуальной деятельности не могут быть предметом хищения.