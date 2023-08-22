Украинский пленный извинился за видео с угрозами России

Украинский военнопленный Грубыч извинился за видео с полигона в Германии

Украинский военнопленный Артем Грубыч извинился за видео с угрозами в адрес России, снятое на полигоне в Германии, где боец проходил обучение. Об этом сообщает РИА Новости.

Мужчина 1994 года рождения, уроженец Полтавской области, на кадрах, снятых на базе в городе Вильдфлекен, кричал вместе с сослуживцами: «Ждите, кацапы, мы в пути!»

Грубыча мобилизовали, направили в 118-ю механизированную бригаду, а после обучения в Германии он оказался в районе Орехова в Запорожской области во время контрнаступления Вооруженных сил Украины (ВСУ), где и попал в плен.

За видео с полигона военнопленный решил извиниться. «Я не думал, что кричу. Все кричали, и я кричал. Это ничего не значит. Зачем, не знаю, честно. Глупо», — сказал он, добавив, что в плену его «кормят вкусно, не обижают».

Ранее пленный военнослужащий 81-й аэромобильной бригады ВСУ Роман Левко рассказал, что российские военные подготовлены лучше, чем бойцы ВСУ, а разведка РФ постоянно работает.