В России заявили о страхе Японии перед США

Патрушев: Япония боится припомнить США ядерную атаку на Хиросиму и Нагасаки

Власти Японии, пытаясь заискивать перед США, боятся вспоминать в публичных выступлениях, кто совершил ядерную атаку на Хиросиму и Нагасаки. О страхе Токио заявил секретарь Совбеза РФ Николай Патрушев на совещании по безопасности Дальнего Востока России, передает РИА Новости.

«Фальсификаторы истории цинично внушают японцам, что агрессором являлась Россия, а американцы пришли к ним как спасители. Но тот факт, что они заживо сожгли в ядерном огне сотни тысяч мирных японских граждан, и вовсе искажается», — сказал Патрушев.

Секретарь Совбеза добавил, что в то время, как на памятных мероприятиях японцы опасаются упоминать роль США в ядерной бомбардировке городов и рассуждают о якобы существующей российской ядерной угрозе, американцы в своей стране говорят о случившемся открыто и с гордостью.

Ранее генсек ООН Антониу Гутерриш почтил память пострадавших в Нагасаки, назвав произошедшее «моментом беспрецедентного ужаса для человечества». При этом в его послании не было упоминаний США как государства, ответственного за ядерную атаку на Хиросиму и Нагасаки.