В Киевской области создадут национальное военное кладбище

В Киевской области до 30 июля 2025 года создадут национальное военное кладбище

Украинские власти распорядились создать национальное военное кладбище в Киевской области до 30 июля 2025 года. Соответствующее постановление опубликовано на сайте украинского правительства.

Отмечается, что кладбище обустроят на территории Гатненского сельского территориального общества Фастовского района на юго-западе Киева. С этой целью будет выделено два земельных участка общей площадью 266,6 гектара.

Ранее газета The New York Times писала, что на военном кладбище во Львове начали раскапывать старые безымянные могилы с целью освобождения места для захоронения украинских солдат.