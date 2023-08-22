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09:44, 22 августа 2023Силовые структуры

Российская ОПГ украла более 320 миллионов рублей и пойдет под суд

В Красноярске следователи завершили расследование дела о хищении 320 млн рублей

Фото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

В Красноярске следователи завершили расследование уголовного дела в отношении участников организованной преступной группировки (ОПГ) о хищении и легализации более 320 миллионов рублей. Об этом «Ленте.ру» рассказала официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По версии следствия, четверо местных жителей создали компанию, которая занималась лесозаготовками, начали партнерство с фирмой, у которой был договор аренды лесных участков общей площадью 39 788 гектаров с Министерством природных ресурсов и экологии Красноярского края, а потом при помощи подложных документов стали требовать от нее плату за якобы проведенные работы.

Злоумышленники также распоряжались древесиной, принадлежавшей партнерам. Таким образом они завладели лесоматериалом общим объемом около 20 тысяч кубометров. Члены ОПГ даже обратились в суд с требованием взыскать с компании-партнера несуществующую задолженность, предоставив в качестве доказательств подложные документы. В результате они нанесли фирме ущерб, оцениваемый в сумму более 322 миллионов рублей. Часть этих денег они легализовали путем совершения финансовых операций. Теперь уголовное дело с утвержденным прокурором обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.

Ранее в Москве сотрудники уголовного розыска пресекли деятельность ОПГ, члены которой похитили 250 миллионов рублей под видом обмена валюты в подставных пунктах.

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    Варвара Митина
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