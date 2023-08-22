Юрист перечислил законные способы исправить кредитную историю

Юрист Гусятников: исправить ошибку в кредитной истории можно через суд

Юрист Петр Гусятников рассказал о случаях, когда кредитная история гражданина испорчена по ошибке или из-за мошеннических действий. В таком случае нужно действовать через бюро кредитных историй (БКИ) или суд. Об этом он заявил в интервью агентству «Прайм».

Он сообщил, что в последнее время участились случаи, когда злоумышленники оформляют мелкие кредиты от имени гражданина, который не подозревает об этом.

«Имея ваши паспортные данные, практически кто угодно может оформить мелкие займы в МФО. Там не утруждают себя проверками», — уточнил юрист.

По словам Гусятникова, чаще всего бывает достаточно паспортных данных, номера телефона и реквизитов банковского счета. При этом телефон и счет необязательно должны принадлежать владельцу паспортных данных, ведь это никто толком не проверяет, подчеркнул эксперт.

Для начала Гусятников посоветовал выяснить, в каких бюро находится кредитная история. Это можно сделать через «Госуслуги». Специалисты дадут полный список всех учреждений, где находятся данные. Можно написать в каждое из мест и попросить удалить данные.

В некоторых случаях гражданину могут пойти на встречу, а где-то могут и отказать. В таком случае юрист посоветовал обращаться в суд. Так можно будет избавиться от кредита, который не брали. Кроме того, появится возможность получить документы, которые можно будет предоставить бюро кредитных историй для того, чтобы они удалили записи. Если кредитная история была испорчена по ошибке, действовать нужно аналогичным образом.

Ранее сообщалось, что Банк России отменил ограничение к полной стоимости кредита (ПСК) по потребительским и иным видам займов. Ослабить требования к работе кредитных организаций в регуляторе решили до конца 2023 года. Выдачу займов по высоким ставкам будут сдерживать решения по макропруденциальным лимитам и надбавка.