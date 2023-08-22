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08:05, 22 августа 2023Россия

Жителей Крыма предупредили об уничтожении боеприпасов

Советник главы Крыма Крючков предупредил жителей об уничтожении боеприпасов
СюжетВзрывы в Крыму

Фото: Sergey Petrov / News.ru / Global Look Press

Советник главы Крыма Олег Крючков предупредил жителей полуострова об уничтожении боеприпасов. Подробный комментарий он разместил в Telegram-канале.

Он отметил, что утилизацию будут проводить во вторник, 22 августа, в селе Вольное Джанкойского района с 13:00 до17:00, в поселке городского типа Октябрьское — с 13:00 до 15:00.

Аналогичные мероприятия проведут в городе Старый Крым с 11:00 до 13:00. А в селе Багерово Ленинского района и в Керчи
подрывники будут работать с 10:00 до 17:00, разъяснил Крючков.

Он пояснил гражданам, что этих работ на территории Крыма возможны звуки взрывов. «Сохраняем спокойствие и доверяем официальным источникам информации», — резюмировал советник главы Крыма.

Ранее Крючков призвал жителей Крыма и гостей республики не снимать работу средств противовоздушной обороны.

По его мнению, опубликованные видео помогают Вооруженным силам Украины корректировать удары.

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    Анна Щербакова
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