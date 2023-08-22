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09:02, 22 августа 2023Бывший СССР

ВСУ уличили в попытке ввести в заблуждение российские войска

Марочко заявил о попытках ВСУ ввести ВС РФ заблуждение под Купянском

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) на купянском направлении пытаются ввести в заблуждение российскую разведку. Об этом заявил подполковник Луганской народной республики (ЛНР) в отставке Андрей Марочко, передает РИА Новости.

По его словам, за последнее время на купянском направлении наблюдается увеличение количества «радиоигр» со стороны ВСУ. «Также активно строятся ложные позиции с нахождением на них макетов бронетехники и артиллерийских орудий», — рассказал Марочко.

Кроме того, в районе железнодорожной станции Купянск-узловой украинские войска создают «имитацию бурной деятельности», а через населенные пункты, находящиеся на удалении от линии фронта, курсируют одни и те же колонны с бронетехникой.

Ранее командующий Сухопутными войсками ВСУ Александр Сырский признал, что ситуация на купянском направлении осложнена наступлением России. Украинское компандование, по его словам, уже приняло важные решения, призванные обеспечить надежность обороны.

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    Алевтина Запольская
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