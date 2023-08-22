Россиянкам назвали выдающую отсутствие вкуса одежду

Стилистка Дембикова призвала россиянок старше 50 лет избегать одежды из гипюра

Стилистка и телеведущая Лина Дембикова назвала россиянкам выдающую отсутствие вкуса одежду. Ее комментарий публикует портал «Городовой».

Специалистка призвала женщин старше 50 лет отказаться от покупки нарядов с мелкими цветочными узорами, а также этническими орнаментами. По ее словам, предметы гардероба с подобным принтом в данном случае не выглядят стильно и способны сделать их обладательницу визуально старше.

Кроме того, эксперт порекомендовала избегать вещей из гипюра. «Такое нарочитое кружево выглядит очень помпезным и театральным, что заметно утяжеляет внешность», — пояснила собеседница издания.

Ранее в августе блогерша Элла (фамилия неизвестна) перечислила одежду, которая удешевляет внешний вид. В первую очередь она призвала носить исключительно глаженные вещи. По словам девушки, мятые предметы гардероба портят образ. Помимо этого, юзерша добавила, что неудачно выглядит одежда неоновых цветов.