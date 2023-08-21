Блогерша перечислила удешевляющую внешний вид одежду

Блогерша Элла (фамилия неизвестна) перечислила одежду, которая удешевляет внешний вид. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом ellabellaaa_, чей бог насчитывает 62,8 тысячи подписчиков, призвала носить исключительно глаженные вещи. По ее словам, мятые предметы гардероба портят образ.

Помимо этого, юзерша добавила, что одежда неоновых цветов выглядит неудачно, поэтому от нее стоит отказаться. При этом она уточнила, что туфли на высоких каблуках ярких оттенков могут удачно преобразить наряд. «Особенно когда у вас однотонная одежда, неоновая обувь на каблуках будет выглядеть просто великолепно», — отметила Элла.

Ранее в августе стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Эксперт рассказал, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы.