Ценности
ВсеСтильВнешний видЯвленияРоскошьЛичности
13:43, 21 августа 2023Ценности

Блогерша перечислила удешевляющую внешний вид одежду

Фото: Freestocks / Unsplash

Блогерша Элла (фамилия неизвестна) перечислила одежду, которая удешевляет внешний вид. Соответствующей информацией она поделилась в своем TikTok.

В первую очередь инфлюэнсерша с никнеймом ellabellaaa_, чей бог насчитывает 62,8 тысячи подписчиков, призвала носить исключительно глаженные вещи. По ее словам, мятые предметы гардероба портят образ.

Помимо этого, юзерша добавила, что одежда неоновых цветов выглядит неудачно, поэтому от нее стоит отказаться. При этом она уточнила, что туфли на высоких каблуках ярких оттенков могут удачно преобразить наряд. «Особенно когда у вас однотонная одежда, неоновая обувь на каблуках будет выглядеть просто великолепно», — отметила Элла.

Ранее в августе стилист и телеведущий Владислав Лисовец посоветовал россиянам одеваться в секонд-хендах. Эксперт рассказал, что в комиссионных магазинах можно найти недорогие предметы гардероба оригинального фасона и уникальные винтажные вещи, которые помогут создать необычные стильные образы.

Что думаешь? Оцени!
    Екатерина Ештокина
    Обсудить
    Последние новости

    Московские диггеры пропали под землей в мощный ливень. Их начали доставать из Москвы-реки. Что об этом известно?

    Воробьев сообщил Путину о сбитых в Подмосковье беспилотниках

    Россиянкам перечислили визуально омолаживающие стрижки

    На российских заводах начнут собирать иранские автомобили

    Литовские фермеры испугались украинского зерна

    Роскомнадзор попытался купить оборудование для контроля связи и не смог

    В Госдуме предложили установить на каршеринге алкозамки

    Не знавшая о беременности женщина внезапно родила на работе в салоне красоты

    В России изъяли тысячи бутылок поддельной Pepsi

    У россиян украли деньги в отеле Турции и обвинили их в случившемся

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости