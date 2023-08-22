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18:12, 22 августа 2023Забота о себе

Психолог назвала способы преодолеть лень

Психолог Игонина: преодолеть лень поможет мысль о возможности раньше закончить

Фото: Unsplash

Ругать себя за лень не стоит, однако можно найти способы преодолеть это состояние, рассказала специалист Московской службы психологической помощи населению Екатерина Игонина. Методы борьбы с ленью она назвала в беседе с «Вечерней Москвой».

По словам Игониной, лень может быть спровоцирована проблемами со здоровьем, неправильным образом жизни и психологическими трудностями. Помочь себе преодолеть лень, продолжила она, можно грамотной мотивацией, сдвинув акцент с действия на его результат. «Например, если нужно выполнить сложное задание, мотивировать себя на работу поможет мысль о премии, продвижении по службе или возможность раньше закончить, освободив время для отдыха», — сказала психолог.

Кроме того, добавила она, нужно сохранять рабочее состояние: перед работой сесть за стол, выпрямить спину, сосредоточиться на задачах и устранить отвлекающие факторы, включая гаджеты. Поможет, продолжила Игонина, и привычка сначала выполнять обязанности, а потом отдыхать.

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Психолог также призвала прислушаться к себе и найти наиболее продуктивное для себя время суток. «Можно выработать такой подход к выполнению дел, что удовольствие будет приносить не только результат, но и сам процесс. К примеру, осознавая, что вечером бывает трудно сосредоточиться на делах, лучше посвящать это время прогулкам или спорту», — сказала она.

Наконец, говорит психолог, не стоит концентрироваться на неудачах.

Гораздо лучше вознаграждать себя за результативность и активность, например, если вы выполнили все обязанности в течение недели, то на выходных можно отправиться отдыхать за город. А ощущение, что никаких «хвостов» за собой не числится, позволит по-настоящему наслаждаться свободой

Екатерина Игонинапсихолог

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    Александра Лисица
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