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15:18, 21 августа 2023Забота о себе

Психолог перечислила правила хороших отношений с тещей

Психолог Безгина: зятьям нельзя переносить агрессию на мать супруги

Фото: David Monje / Unspalsh

Любить тещу необязательно, но необходимо ее уважать, дала совет зятьям психолог Наталья Безгина. Правила хороших отношений с тещей она перечислила в беседе с NEWS.ru.

Безгина призвала соблюдать личные границы при общении с тещей. «Относитесь к теще так, как вы хотели бы, чтобы к вашей матери относился близкий человек: не оскорбляйте, предлагайте помощь, не подчеркивайте недостатки, не будьте высокомерным», — объяснила психолог.

После ссор с женой, продолжила она, нельзя переносить агрессию на ее мать с претензиями в воспитании и непонимании. «Она другой человек и не несет ответственности за уже совершеннолетнюю дочь, вашу совместную жизнь. Супружеская система создается двумя взрослыми людьми, вынося спор из избы, рискуете, помирившись с супругой, иметь напряженные отношения с тещей», — добавила Безгина.⠀

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По мнению психолога, для того чтобы отношения оставались хорошими, необходимо взаимно уважать устои и обычаи семьи. «Важно выделить несколько традиционных праздников и продолжать традиции. Пусть это будут не все, но наиболее важные и близкие вам», — заключила Безгина.

Ранее психолог, семейный психотерапевт Наталья Наумова дала подсказку для установления гармонии в отношениях со старшими родственницами. При плохих отношениях с тещей или свекровью психолог попросила решить, что можно сделать, чтобы исправить ситуацию, и стараться поступать именно так.

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    Александра Лисица
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