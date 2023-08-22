Делегация Минобороны России прибыла на встречу с маршалом Хафтаром

Ливийский маршал Хафтар впервые принял делегацию от Минобороны России

Командующий Ливийской национальной армией, маршал Халифа Хафтар впервые принимает делегацию от Минобороны России. Об этом сообщили в российском оборонном ведомстве.

«Это первый официальный визит российской военной делегации в Ливию, подготовленный по итогам российско-ливийских переговоров», — отмечает министерство.

Минобороны России представляет заместитель министра Юнус-Бек Евкуров. Повесткой встречи станут вопросы борьбы с терроризмом и «другие вопросы совместных действий».

Маршал Халифа Хафтар оспаривает власть Правительства национального собрания (ПНС), признанного ООН в качестве легитимной власти в Ливии. Россия поддерживает контакты с маршалом, однако подчеркивает приверженность эмбарго ООН на поставки оружия любой военной силе страны.

Ранее в Италии осудили свержение бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи. Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что смещение бывшего лидера Ливии было ошибкой.