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23:51, 16 августа 2023Мир

В Италии осудили убийство Каддафи

Глава МИД Италии Таяни: позволить убить Каддафи было ошибкой
Антонио Таяни

Антонио Таяни. Фото: Reuters

Глава МИД Италии, вице-премьер Антонио Таяни заявил, что «позволить убить» бывшего лидера Ливии Муаммара Каддафи было ошибкой. Его слова приводит РИА Новости.

На публичном мероприятии в тосканском городе Лукка Таяни осудил убийство Каддафи и отметил, что это решение было неправильным. «Он может и не был образцом демократии, но с его концом возникла нестабильность во всей Северной Африке», — отметил итальянский политик.

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Министр добавил, что благодаря договоренностям с Каддафи Италия остановила миграционные потоки, а ситуация была гораздо более стабильной. По мнению Таяни, Каддафи «был точно лучше чем те, кто пришли после него», поскольку позже появился терроризм.

Каддафи провел у власти 42 года. Первое время его правления принесло Ливии экономические успехи, однако в конце его жизни порядка 40 процентов населения находилось за чертой бедности. Он сформировал в Ливии тайную полицию, которая занималась слежкой за оппозицией и ее устранением.

В конце 2010 года в Ливии из-за социально-экономического кризиса начались массовые протесты, которые привели к свержению Каддафи.

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    Марина Совина
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