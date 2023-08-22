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15:37, 22 августа 2023Бывший СССР

В ЛНР назвали потери ВСУ за неделю

Пасечник заявил, что ВСУ потеряли около ста бойцов убитыми и ранеными в ЛНР

Фото: Alina Smutko / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли около ста бойцов убитыми и ранеными из-за попыток прорыва на участках фронта в Луганской народной республике (ЛНР) за неделю. Об этом заявил врио главы региона Леонид Пасечник в своем Telegram-канале.

«В своих попытках прорыва на участках Берестовое — Переездное, Новодружевск — Григоровка и Волчеяровка — Ивано-Дарьевка противник потерял порядка 100 человек», — говорится в публикации. Кроме того, российские военные поразили свыше 10 единиц украинской артиллерии и минометов, 7 боевых бронированных машин и 10 единиц автомобильной техники.

Он отметил, что ВСУ значительно снизили число попыток захватить территорию республики. Пасечник объяснил это успешной работой артиллеристов второго гвардейского Луганско-Северодонецкого армейского корпуса. По его словам, взаимодействуя с разведчиками, подразделениями беспилотных летательных аппаратов и радиоэлектронной борьбы, они наносят огневые удары по командным пунктам украинской армии, скоплениям личного состава, техники и складам боеприпасов.

Ранее врио главы Запорожской области Евгений Балицкий рассказал, что ВСУ потеряли более 130 бойцов за сутки на запорожском направлении. Кроме того, российские военные поразили четыре артиллерийских орудия и четыре миномета.

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    Кристина Есикова
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