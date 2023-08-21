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11:46, 21 августа 2023Бывший СССР

Названы потери ВСУ на запорожском направлении

Балицкий: ВСУ потеряли около 130 бойцов за сутки на запорожском направлении

Фото: Viacheslav Ratynskyi / Reuters

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 130 бойцов за сутки на запорожском направлении. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«За сутки потери противника на запорожском направлении составили 133 человека из числа ВСУ, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета», — говорится в публикации.

Ранее глава «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «перемалывании» российскими военными ВСУ в Запорожской области. По его данным, войска России продолжают удерживать позиции в населенном пункте Работино. Кроме того, по украинским позициям наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500.

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    Кристина Есикова
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