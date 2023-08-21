Названы потери ВСУ на запорожском направлении

Балицкий: ВСУ потеряли около 130 бойцов за сутки на запорожском направлении

Вооруженные силы Украины (ВСУ) потеряли более 130 бойцов за сутки на запорожском направлении. Об этом заявил врио главы Запорожской области Евгений Балицкий в своем Telegram-канале.

«За сутки потери противника на запорожском направлении составили 133 человека из числа ВСУ, четыре артиллерийских орудия и четыре миномета», — говорится в публикации.

Ранее глава «Мы вместе с Россией» Владимир Рогов заявил о «перемалывании» российскими военными ВСУ в Запорожской области. По его данным, войска России продолжают удерживать позиции в населенном пункте Работино. Кроме того, по украинским позициям наносятся артиллерийские удары и удары фронтовой авиации, в том числе и бомбами ФАБ-500.

