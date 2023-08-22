Российские артиллеристы уничтожили американскую гаубицу под Херсоном

Артиллеристы группировки «Днепр» уничтожили гаубицу М777 ВСУ под Херсоном

Артиллеристы группировки «Днепр» поразили гаубицу М777 Вооруженных сил Украины (ВСУ) американского производства и 120-миллиметровый миномет под Херсоном, сообщает РИА Новости со ссылкой на источники.

Вместе с самими орудиями российским артиллеристам удалось поразить боекомплект к ним и их расчеты. Также в районе островов в устье Днепра были уничтожены две позиции подразделений ВСУ.

Ранее стало известно, что российские минометчики мотострелкового подразделения группировки войск «Днепр» уничтожили наблюдательный пункт командования ВСУ на правом берегу Днепра под Херсоном.