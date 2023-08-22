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14:35, 22 августа 2023Россия

Собянин рассказал о новой московской магистрали

Собянин сообщил о скором открытии Северного дублера Кутузовского проспекта

Фото: Павел Бедняков / РИА Новости

В столице завершается строительство Северного дублера Кутузовского проспекта. О скором открытии новой магистрали рассказал мэр Москвы Сергей Собянин на официальном сайте главы города.

«Заканчиваются основные работы на новой вылетной магистрали Москвы — Северном дублере Кутузовского проспекта, который, конечно, с нетерпением ждут сотни тысяч москвичей и жителей Подмосковья», — сообщил градоначальник.

На магистрали завершают укладку верхнего слоя асфальта, наносят дорожную разметку, красят парапеты, устанавливают знаки дорожного движения, шумозащитные экраны и опоры освещения. Интеллектуальную систему оплаты проезда по новой трассе тестируют специалисты.

Шестиполосная дорога пройдет от делового центра «Москва-Сити» и Третьего транспортного кольца (ТТК) до развязки на пересечении МКАД с Молодогвардейской улицей, а затем выйдет на Северный обход в подмосковном городе Одинцово. Благодаря альтернативному пути от трассы М-1 до центра «Москва-Сити» перепробег транспорта уменьшится более чем на три километра, а время в пути сократится в среднем на 30 минут.

Ранее Собянин сообщил, что в Москве появится еще одна дорога — ее построят между Северным и Северо-Восточным округами столицы. Транспортная связка пройдет между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе — сейчас они разделены путями МЦД-1.

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    Варвара Родикова
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