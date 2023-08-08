Россия
ВсеОбществоПолитикаПроисшествияРегионыМосква69-я параллельМоя страна
16:38, 8 августа 2023Россия

В Москве построят новую дорогу

Собянин рассказал о новой дороге между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе в Москве

Фото: Пресс-служба мэра и правительства Москвы / Агентство «Москва»

В Москве появится новая дорога — ее построят между Северным и Северо-Восточным округами столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Чтобы реализовать этот проект, нужно возвести два железнодорожных путепровода — работаем совместно с РЖД. Рассчитываем, что новая дорога будет открыта в декабре 2023 года», — сообщил градоначальник.

Транспортная связка пройдет между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Сейчас они разделены путями МЦД-1, из-за чего автомобилисты вынуждены объезжать 8-10 километров, чтобы попасть в соседний район.

Кроме того, будут перестроены 3,6 километра железнодорожных путей, а также 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей. На прилегающей территории разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

С появлением новой дороги снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе и Московского скоростного диаметра.

Ранее Собянин рассказал, что осенью 2023 года запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр города, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.

Что думаешь? Оцени!
    Варвара Родикова
    Обсудить
    Последние новости

    На Украине назвали «Ланцет» своей главной угрозой. Почему эффективность российского беспилотника признают во всем мире?

    Еще одна европейская страна стала жертвой лесных пожаров

    Умер ведущий «Говорит Москва» и актер озвучки Леонид Володарский

    Победительница конкурса «Миссис Россия — 2023» потеряла свой главный приз

    Минфин оценил дефицит бюджета России

    Российского школьника арестовали за убийство подруги

    Стало известно о переоборудовании дорог на Украине во взлетно-посадочные полосы

    Apple сэкономит на производстве процессоров для iPhone

    Внешний вид Мадонны на фото папарацци разочаровал фанатов

    Хуснуллин доложил о готовности мегатрассы от Москвы до Казани

    Все новости
    РедакцияРекламаКонтактыПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSSУсловия использованияПолитика конфиденциальности
    © 1999–2023 ООО «Лента.Ру»
    Нашли опечатку? Нажмите
    Ctrl+Enter
    18+
    Лента добра деактивирована.
    Добро пожаловать в реальный мир.
    Все новости