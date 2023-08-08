В Москве построят новую дорогу

Собянин рассказал о новой дороге между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе в Москве

В Москве появится новая дорога — ее построят между Северным и Северо-Восточным округами столицы. Об этом рассказал мэр города Сергей Собянин в своем Telegram-канале.

«Чтобы реализовать этот проект, нужно возвести два железнодорожных путепровода — работаем совместно с РЖД. Рассчитываем, что новая дорога будет открыта в декабре 2023 года», — сообщил градоначальник.

Транспортная связка пройдет между Дмитровским и Алтуфьевским шоссе. Сейчас они разделены путями МЦД-1, из-за чего автомобилисты вынуждены объезжать 8-10 километров, чтобы попасть в соседний район.

Кроме того, будут перестроены 3,6 километра железнодорожных путей, а также 8,9 километра инженерных коммуникаций и контактных сетей. На прилегающей территории разобьют газоны, высадят деревья и кустарники.

С появлением новой дороги снизится нагрузка на прилегающие участки МКАД, Лианозовского проезда, Череповецкой улицы, Дмитровского и Алтуфьевского шоссе и Московского скоростного диаметра.

Ранее Собянин рассказал, что осенью 2023 года запустят четвертый маршрут Московских центральных диаметров (МЦД-4). Он пройдет через центр города, охватив все вокзалы, кроме Павелецкого.